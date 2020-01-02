Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizin yıllık lojistik sektör büyüklüğü 300 milyar TL civarında. Türkiye’de 850 bine yakın kamyon var. Bunların yüzde 95’inin sahibi, bireysel kullanıcılar. Sadece yüzde 5’i lojistik firmalarının öz malı. Yollardaki kamyonların yüzde 10’unda daha araç takip sistemi bulunmuyor. Bu da hırsızlıktan gecikmeye, malların hasar görmesine kadar yaklaşık 12 milyar liralık zarara sebep oluyor. Unicorn olma potansiyeline sahip dünyadaki 20 startup arasında olan TIRPORT Pazarlama Direktörü Burcu Kale “Dünyada 7 bin startup arasında unicorn olma potansiyeline sahip ilk 20 arasına girdik, ülkemiz adına gururlandık. Biz Türkiye’deki yatırım şirketimiz AB Plus ile lojistik sektörüne dört sene önce yatırım yaptık ve teknolojilerimizin Avrupa ve Mena bölgesinde karşılık bulmasını sağladık. Bundan emindik” dedi. Sistem bir kamyona tanıtıldığında tıpkı uçaktaki gibi elektronik bir biniş kartı üretiliyor ve kamyonun ve yükün her adımı izlenebmiliyor. Trafikten dolayı yaşanabilecek aksiliklerden ise zamanında haberdar olmak mümkün oluyor.