Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Bin Konut Projesi, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmasının yanı sıra inşaat sektörünü de canlandıracak. Yaklaşık 200 alt sektörü etkileyen inşaat sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 2018’de 2 milyona yaklaşırken, geçen yıl bu rakam 1 milyon 573 bin seviyesine geriledi. İnşaat sektöründe istihdam oranı da yüzde 6,9’da 5,5’e düştü. Sektörde son 1 yılda yaklaşık 450 bin kişilik istihdam kaybı yaşanırken, 81 ilde yapılacak konutlar, işsiz sayısını da makul seviyelere çekecek. Buna ek olarak hükümetin 2020 yatırım programında yer alan 250 bin sosyal konutun yapılacak olması da inşaat sektöründeki işsizliğin azaltılmasına katkı yapacak. Türkiye Müteahhitler Birliği’nin geçtiğimiz aylarda yayımlamış olduğu rapora göre, devletin 2019’de inşaat yatırımlarında tasarrufa gittiği, bunun sonucunda inşaat yatırımlarının yıllık bazda 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 16, ilk 6 ayında ise yüzde 10 oranında gerilediği belirtilmişti. Özel sektör de ise yeni yatırımlar yerine stok satışlar yapılması, inşaat sektöründeki işsizliğin tırmanışa geçmesine neden olmuştu.



YENİ ŞANTİYELER AÇILACAK

İnşaat sektöründe yaşanan işsiz artışı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 81 ile yapacağı 100 bin konutla giderilmeye çalışılacak. Proje kapsamında ülke genelinde birçok noktada yeni şantiyeler açılacak. Buralarda binlerce işçi istihdam edilecek. Ayrıca kayıt dışılığın yoğun olduğu inşaat sektöründe kayıtlı istihdamı özendirici politika ve uygulamalar geliştirilmesi için yapısal düzenlemeler gerçekleştirilecek.



EN FAZLA KONUT İSTANBUL’A

En fazla konut İstanbul’da yapılacak. Açıklanan 100 bin konutun 10 bini İstanbul’da. İstanbul’dan sonra en fazla konut 5 bin 200 ile Gaziantep’te inşa edilecek. Ankara ve Konya’da 4 bin, Balıkesir, Denizli, İzmir ve Şanlıurfa’da 3 bin 500, Bursa’da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir’de de 3 bin sosyal konut hayata geçecek. 2+1 konutlar 140-180 bin, 3+1 konutlar ise 160-210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.