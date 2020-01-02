İstanbul Kapalıçarşı’da 5,9480 liradan alınan dolar 5,95 liradan, 6,6690 liradan alınan euro ise 6,6710 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,95 liradan, euro ise 6,6820 liradan satılmıştı.