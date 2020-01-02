İstanbul Kapalıçarşı’da 5,9480 liradan alınan dolar 5,95 liradan, 6,6690 liradan alınan euro ise 6,6710 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,95 liradan, euro ise 6,6820 liradan satılmıştı.
Dolar ve euro bugün kaç TL? 2 Ocak Perşembe döviz kuru (2 Ocak 2020 güncel dolar ve euro kuru)
02.01.2020 - 09:12 | Son Güncelleme: 02.01.2020 - 09:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2 Ocak 2020 döviz kuru ne kadar? Bugün dolar kaç TL oldu? 2 Ocak 2020'de euro arttı mı? Serbest piyasada dolar 5,95 liradan, euro ise 6,6710 liradan güne başladı.
Kaynak: İHA
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672511 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/672511.aspx
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