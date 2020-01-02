Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,9480 liradan alınan dolar 5,95 liradan, 6,6690 liradan alınan euro ise 6,6710 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,95 liradan, euro ise 6,6820 liradan satılmıştı.