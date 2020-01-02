Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Geri Kazanım Katılım Payı’na ilişkin yönetmelik resmen yürürlüğe girdi. Bu kapsamda marketlerde satılan 25 kuruşluk poşetlerin fiyatlarında artış yaşandı. Tebliğde yer alan tutarlara 2020 yılı yeniden değerleme oranı uygulandı ve poşetlerin fiyatı böylece 30 kuruşa çıkmış oldu. 30 kuruşun 18 kuruşu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na,12 kuruşu ise satıcı ile Hazine'ye aktarılacak.