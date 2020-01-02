İstanbul Kapalıçarşı’da 291,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 291,40 liradan, bin 919 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 940 liradan, 265,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 269,50 liradan, bin 875 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 895 liradan, 938 liradan alınan Yarım Ziynet 948 liradan ve 469 liradan alınan Çeyrek Ziynet 474 liradan satılıyor.
Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? Gram altın kaç TL oldu? (2 Ocak 2020 altın fiyatları)
02.01.2020 - 13:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 - 13:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL? Gram altın kaç TL oldu? (2 Ocak 2020 altın fiyatları). Gram altın 2 Ocak Perşembe günü ne kadar oldu? Altın fiyatları düştü mü? Cumhuriyet altını ne kadar arttı? 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 291,40 lira oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : altın fiyatları,gram altın,çeyrek altın,yarım altın,tam altın,cumhuriyet altını,
672559 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/672559.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER