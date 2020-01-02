Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 291,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 291,40 liradan, bin 919 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 940 liradan, 265,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 269,50 liradan, bin 875 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 895 liradan, 938 liradan alınan Yarım Ziynet 948 liradan ve 469 liradan alınan Çeyrek Ziynet 474 liradan satılıyor.