Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 292,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 292,90 liradan, bin 929 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 950 liradan, 267 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 271 liradan, bin 885 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 905 liradan, 943 liradan alınan Yarım Ziynet 953 liradan ve 471 liradan alınan Çeyrek Ziynet 476 liradan satıldı.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (İşte 2 Ocak 2019 altın fiyatları)
02.01.2020 - 18:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 292,90 lira oldu. İşte 2 Ocak 2019 güncel altın fiyatları...
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