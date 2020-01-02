Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 292,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 292,90 liradan, bin 929 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 950 liradan, 267 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 271 liradan, bin 885 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 905 liradan, 943 liradan alınan Yarım Ziynet 953 liradan ve 471 liradan alınan Çeyrek Ziynet 476 liradan satıldı.