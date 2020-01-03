Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Atık ithalatçısı kayıt belgesi artık sanayicinin geçici faaliyet belgesi ile çevre izin ve lisans belgesinin geçerlilik tarihi göz önünde bulundurularak, alındığı tarihten yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere düzenlenecek. Ancak 1 Ocak’tan önce ihraç amaçlı taşıma belgesi düzenlenmiş atıkların ithalatında, genelgenin hükümleri uygulanmayacak. Belirlenen kriterler dışında, uygun bulunmayan atıkların da önüne geçilecek. Türkiye’nin diğer ülkelerin atıklarıyla dolmaması için, uygun bulunmayan atıklar, giderleri ithalatçı tarafından karşılanmak üzere geldiği ülkeye iade edilecek.

KOTAYA UYMAYAN YANDI

Atık ithalatında kota sistemi de düzenlendi. Bir tesisin kotası, kapasite raporunda belirtilen tesis tüketim kapasitesinin yüzde 80’ni oranında hesaplanacak. İthalatçının, kota miktarını aştığı tespit edilmesi durumunda, yıl sonuna kadar kayıt belgesi iptal edilecek. Bir sonraki sene için kota hesaplamasında ise yüzde 10 düşürülecek. Ayrıca çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan atıkların, geri kazanım tesisinde işlenmeden başka bir tesise gönderilmesi veya birilerine devredilmesi de yasak olacak.

GERİ DÖNÜŞTÜRMEDE BAŞARISIZIZ

Dünyada ithal çöp akışının yüzde 60’ı Çin tarafından kabul ediliyor ve işleniyordu. Ancak Çin hükûmetinin ithalatı sınırlandırması üzerine akış Endonezya, Hindistan ve Türkiye’ye kaydı. Türkiye, en fazla plastik atığı Avrupa ülkelerinden alırken, ilk sırada İngiltere yer alıyor. Onu sırasıyla Belçika, Hollanda, İtalya, Slovenya ve Fransa izliyor. Türkiye, plastik atıkları geri dönüştürmede en başarısız ilk 20 ülke arasında yer alıyor.