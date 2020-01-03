Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rapora göre mobil abone sayısı 82,9 milyon ile Türkiye nüfusunun tamamına erişti. Bunun 76 milyonunu 4.5G abonesi oluşturdu. 3G hizmeti alan abone sayısı ise 5 milyon ile sınırlı kaldı. Söz konusu dönemde sabit genişbant abone sayısı bir önceki yılın aynı göre yüzde 4,4 artarak 14,1 milyon olurken, aylık ortalama mobil konuşma süresi 480 dakika, toplam mobil trafik hacmi 70,2 milyar dakika, mobil veri kullanımının 6,4 gigabayt, sabit internet kullanımı ise 113,2 gigabayt oldu. Üçüncü çeyrekte toplam 3,3 milyon numara taşınırken, bugüne kadar taşınan numara sayısı 132 milyonu aştı.

371 KİLOMETRE FİBER HAT

Geçen yılın üç çeyreklik dönemi ile 2018 yılı karşılaştırıldığında operatörlerin gelirlerinde önemli artış kaydedildiğini dile getiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan “Türk Telekom ve mobil operatörlerin gelir toplamı geçen yılın üçüncü çeyreğinde 13,3 milyar lira olarak gerçekleşti. 2018’in üçüncü çeyreğinde 2,3 milyar liraya yaklaşan yatırımlar ise geçen yılın aynı döneminde 2,7 milyar lirayı aştı. Bu yatırımların 2,1 milyar liraya yakın kısmı Türk Telekom ve mobil operatörler tarafından yapılırken diğer operatörlerce de 654 milyon lira yatırım gerçekleştirildi. Fiber altyapı uzunluğu geçen yılın üçüncü çeyreği sonunda 371 bin kilometreyi aşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artış gösterdi” diye konuştu.

Turhan, M2M cihazlarına yönelik mobil abone sayısının da geçen yılın üçüncü çeyreği sonunda 5,7 milyona ulaştığına dikkat çekerek “Bu sayının kısa zamanda hızla artmasını bekliyoruz. Makineler arası iletişim uygulamaları arasında yer alan ‘bağlantılı ve akıllı araç’ kavramlarının bilinirliği, ‘Türkiye’nin Otomobili’nin tanıtımıyla arttı” dedi.