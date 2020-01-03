Cumhurbaşkanın katılımı ile tanıtılan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili video paylaştı. Paylaşılan videoda; pazar araştırması ve hedef kitlenin belirlenmesi, bilinçaltı beklenti araştırması, marka özünü tanımlama, marka adını belirleme ve test etme, gibi birçok nitelendirmeye bakılarak çalışma yapılacağını duyurdu.
TOGG’dan markalaşma adına paylaşım
03.01.2020 - 15:17 | Son Güncelleme: 03.01.2020 - 15:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili bir video yayınladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : TOGG,yerli otomobil,
672812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/672812.aspx
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