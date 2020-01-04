Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Türkiye’nin 2019 yılında yaşadığı iç siyasi ve ekonomik gelişmeler (seçim-düşük büyüme) ile dış politik riskler (Suriye-Doğu Akdeniz), şirket evlilikleri ve satın almalara da yansıdı. KPMG Türkiye Danışmanlık Hizmetlerinin raporuna göre; geçen yıl Türkiye’deki şirket birleşme ve satın alma işlemleri 2,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Bu rakam son 15 yılın en düşük seviyesine işaret etti. KPMG Türkiye Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler “Ekonomide dengelenmenin görüldüğü ve seçimlerin yaşandığı 2019 yılının ilk iki çeyreğindeki negatif büyümenin etkisi, birleşme ve satın alma işlemlerine yansıdı. Nitekim üçüncü çeyrekte gerçekleşen ve sonrasında da devam etmesi beklenen pozitif büyüme rakamlarının, işlemlere olumlu yansıdığı gözlendi. Suriye operasyonunun etkileri de görüldü. Şimdi Doğu Akdeniz’de bir hareketlilik yaşıyoruz. Ve ABD ile ilişkiler yeniden önümüze gelebilir. Bütün bunlar yabancı yatırımcının gelmesini etkiliyor” dedi. Şirket satın almada Türkiye’deki toplam işlem hacminin GSYİH’e oranının yüzde 0,4’e kadar gerilediğine dikkat çeken Cantekinler “Türkiye, içerisinde bulunduğu G20 ülkelerinin ortalaması olan yüzde 4,9’luk oranın çok gerisinde kaldı. 2019’da potansiyelinin oldukça altında performans sergiledi. Borsadaki değerlemelere göre Türkiye’de bir şirketi almaya gitseniz, size bu fiyatlardan satmazlar. Bu sebeple önümüzdeki dönem için şirket satın almalarında ciddi bir artış beklentimiz var. Büyük merkez bankalarının bol ve ucuz para politikası devam edecek. Bunun normalde bize yansımasını bekleriz. Türkiye’nin ekonomik dengesindeki iyileşme de yatırım iştahını artıracaktır. Ancak mevcut riskleri dikkate alarak, 2020 beklentimiz 5-10 milyar dolarlık bir şirket evliliği hacmi... Türkiye’nin imajını hep birlikte düzeltir ve yüzde 5 civarındaki büyümeyi kalıcı hâle getirirsek sonraki yıllarda 20 milyar dolar hacim zor değil” şeklinde konuştu.