Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl onuncusu düzenlenen “MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı”nda konuşan Kaan, 2019’un toplu gösteriler ve sosyoekonomik sıkışma yılı olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak’taki olayların benzerlerinin İran’da da görülebileceği hususunda alt metinler ortaya koyduğunu aktararak “Bu şartlar altında Orta Doğu sermayesi için güvenli liman yeniden Türkiye toprakları olacaktır. Türkiye gerek jeopolitik yapısı gerekse dengelenme süreci içindeki ekonomisiyle bu bölgedeki sıcak paranın çekim noktası hâline getirilebilir” diye konuştu. Ekonomide beklenti yönetimine de dikkati çeken Kaan, olumsuz beklentilerin ve ihtimallerin sürekli gündemde tutulmasının kimseye fayda getirmeyeceğini söyledi. Kaan şunları kaydetti: Son dönemde özellikle aldığımız eleştirilerin başında sürekli iyimser tavrımızı korumamız ve sorunları işaret etmediğimize dair yorumlar yer almaktadır. Bunu MÜSİAD olarak kesinlikle kabul etmediğimizi belirteyim. Bizler kötümser tabloların oluşturacağı atalet ve gerginlik havasının ekonomide yaşayan olumlu eğilimleri baltalayacağını savunuyoruz. Bakınız iyi giden bir sistemin içine yerleştirdiğiniz kötümser senaryoların iyi giden yapıları da karamsarlık döngüsü içine katacağını unutmayalım. Elbette Türkiye ekonomisi, zor bir süreçten geçiyor. Ancak global resesyonun ayak seslerini iyice hissetmeye başladığımız şu günlerde Türkiye’yi ayrıştırarak yapılacak her analiz iyisi ile de kötüsü ile de eksiktir ve manipülatiftir.