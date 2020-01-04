Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin, Bağdat Uluslararası Havaalanı’na saldırması ve İran’ın karşılık vereceğini açıklaması, piyasaları gerdi. Yatırımcılarda “güvenli liman” ihtiyacının yükselmesi ve riskten kaçınma eğilimiyle birlikte, altın fiyatlarında sert yükselişler görüldü. Küresel piyasalarda altının onsu yüzde 2’ye yaklaşan primle 1.545 doları aştı. İçeride de gram altın 300 TL’ye dayandı. Cumhuriyet altını 2 bin TL’yi geçti. Bu arada dolar, sınırlı yükselişle 5,98’e çıktı. Borsa ise gün içinde yüzde 3’e yaklaşan kayıplarla, 113 bin puanın altını test etti.

‘Jeopolitik gerilimin hangi boyutlara ulaşabileceğinin ciddi olarak takip edilmesi’ gerektiği uyarısında bulunan analistler “Riskli varlıklardan kaçış söz konusu. Aşırı alım bölgesinde olan borsada düzeltme biraz daha sert oluyor. Endekste 116,600 puan civarında direnç var. 113 binin altında kalınması hâlinde, 111,900’lere kadar geri çekilme devam edebilir” görüşünü savunuyor. Bu arada dolarda da 6 TL’nin üzerinde “kalıcılık” beklenmiyor. Altın fiyatlarının ise gelen açıklamalara göre şekilleneceği belirtiliyor.