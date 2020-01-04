Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak zam oranı netleşti. Buna göre memurlar, toplu sözleşmeden kazanmış oldukları yüzde 4’lük zamma ilave olarak enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 5,5, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri de altı aylık enflasyon rakamı olan yüzde 6,5 oranında zam alacak. Memur ve emekliler zamlı maaşlarını 15 Ocak’ta alabilecek.

MEMURA 204 LİRA ZAM

Enflasyon rakamlarının maaşlara nasıl yansıdığına bakıldığında, 3 bin 723 lira olan en düşük memur maaşı, yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 1,5 puanlık enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5,5 artışla 3 bin 927 liraya çıktı. Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1,5 enflasyon farkı yansıtılacak. Buna göre, yüzde 5,5 zamla birlikte en düşük memur emeklisinin aylığı da 2 bin 522 liradan 2 bin 660 liraya yükseldi.

EMEKLİYE EN DÜŞÜK 1.258 LİRA

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine de 6 aylık enflasyon rakamı çerçevesinde zam yapıldı. Bu artışla 2000 yılı öncesi emeklilerde en düşük SSK aylığı bin 983 liradan 2 bin 111 TL’ye, 2000 yılı sonrası emeklilerde ise bin 181 liradan bin 258 liraya çıktı. Diğer yandan en düşük BAĞ-KUR aylığı 1.775 liradan 1.889 liraya, en düşük tarım BAĞ-KUR maaşı da bin 250 TL’den bin 330 TL’ye yükseldi.

Asgariye yüzde 103, emekliye yüzde 61,5

Öte yandan, son 6 yılda asgari ücretlilere yapılan zamlarla, memur ve emeklilere yapılan zam oranları arasındaki makas da açıldı. 6 yılda asgari ücrete toplamda yüzde 103 oranında zam yapılırken, memur ve emeklilere bu oran yüzde 61,5’e kaldı