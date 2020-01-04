Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu bankalarımızın üst düzey yöneticileriyle 'Vizyon 2020 Toplantısı' için bir araya geldik. Bankacılık sektörünün durumu ve kamu bankalarıyla ilgili hedeflerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak kamu bankaları üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi
04.01.2020 - 20:43 | Son Güncelleme: 04.01.2020 - 20:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamu bankalarının üst düzey yöneticileriyle "Vizyon 2020 Toplantısı" için bir araya geldiklerini duyurdu.
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan Albayrak,kamu bankaları,yönetici,
673076 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/673076.aspx
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