Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmiş, ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 4 oranında artış öngörülmüştü. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi.
En düşük memur maaşı 4 bin lira oldu
05.01.2020 - 04:25 | Son Güncelleme: 05.01.2020 - 04:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar da belli oldu. Yapılan zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 4 bin liraya yükseldi.
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673145 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/673145.aspx
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