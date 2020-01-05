Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 293,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 297,30 liradan, bin 958 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 979 liradan, 271 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 275 liradan, bin 913 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 933 liradan, 957 liradan alınan Yarım Ziynet 967 liradan ve 478 liradan alınan Çeyrek Ziynet 483 liradan satıldı.