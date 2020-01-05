Dolar ve euro'da son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 5,96 liradan alınan dolar 5,9620 liradan, 6,6570 liradan alınan euro ise 6,6590 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,9570 liradan, euro ise 6,6630 liradan satılmıştı.
Dolar ve euro'da son durum! (5 Ocak 2020 güncel dolar ve euro fiyatları)
05.01.2020 - 08:41 | Son Güncelleme: 05.01.2020 - 09:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar ve euro'da son durum! Serbest piyasada dolar 5,9620 liradan, euro ise 6,6590 liradan güne başladı. İşte 5 Ocak 2019 güncel dolar ve euro fiyatları...
Kaynak: İHA
Etiketler : dolar,euro,son durum,
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