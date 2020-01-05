Milyonlarca araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu vergiden ocak ayı itibarıyla ilk taksit talep ediliyor. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında alınacak. Ücretin belirtilen süre içerisinde ödenmemesi durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanacak. Motorlu taşıt vergileri Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi, vergi daireleri ve bankalar aracılığıyla ödenebiliyor. Aracın motor hacmine ve yaşına göre değişen fiyatlardaki ödemeler için son gün 31 Ocak.
Motorlu taşıt vergisinde ilk taksit ödemeleri başladı
05.01.2020 - 14:23 | Son Güncelleme: 05.01.2020 - 14:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milyonlarca araç sahibinin ödemekle yükümlü olduğu motorlu taşıtlar vergisi (MTV)'nin, ocak ayı itibarıyla ilk taksidi ödenmeye başlıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Motorlu Taşıtlar Vergisi,MTV,
673235 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/673235.aspx
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