Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Doğu’da tırmanan ABD-İran gerilimi piyasaları olumsuz etkiliyor. Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası gelen sert açıklamalarla risk algısı hızla yükseldi. Petrol ve altın fiyatları tırmanışa geçti. İçeride altının gram fiyatı, uluslararası piyasalarda onsun da yükselmesinin etkisiyle 305 TL’ye dayanarak bütün zamanların zirvesini gördü. Brent petrolün varili de 70 doların üzerine çıktı. ABD ile İran ve Irak arasında artan gerginlik, Orta Doğu bölgesinden petrol arzını tehlikeye sokarak fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Dün Asya borsalarında kayıplar yüzde 2’ye yaklaştı. Japonya borsası yüzde 2, Hindistan yüzde 1,6, Hong Kong yüzde 1,5, Güney Kore yüzde 1 civarında geriledi. Avrupa borsalarında da kayıplar yüzde 1 civarında gerçekleşti. Borsa İstanbul endeksi de, yüzde 1’in üzerinde değer kaybıyla 111 binli seviyeleri gördü.

RESTLEŞME KÖRÜKLEDİ

Analistler, taraflardan gelen açıklamalarla risklerin artış gösterdiğini, bundan sonra da gelecek mesajlarla piyasaların yön bulacağını ifade etti. İran’ın, ABD’ye kesinlikle askerî karşılık verileceğini, ABD’nin herhangi bir girişimde bulunması durumunda ise İsrail’in hedef alınacağını açıklanması sonrası, nükleer anlaşmadaki bütün taahhütlerini de askıya alması dikkati çekti. Buna ek olarak Irak’ın da yabancı kuvvetlerin ülkeden çıkarılması için kanuni adımları hazırlama aşamasında olduğu belirtilirken; ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada “İran’ın herhangi bir ABD personeline veya hedefine saldırması hâlinde ABD hızlı ve bütünüyle karşılık verecektir. Irak da ülkeden çıkmamızı isterse ve bunu dostça yapmazlarsa onlara da daha önce hiç görmedikleri ağır müeyyideler uygularız. İran yaptırımları bunların yanında hafif kalır” ifadesini kullandı.

BORSALAR İZLEMEDE

Gelişmelerin en çok altını etkilediğini belirten Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya “Ons fiyatı 1.560 doları geçerek son zamanların en yüksek seviyesini kırmış oldu. Brent petrolün fiyatı da 70 doları aştı. Borsalar ise biraz negatif tepki verdi. Şimdilik sadece yılın ilk günkü kazançları gitti. Muhtemelen ‘İş büyüyecek mi’ diye izliyorlar. Dolayısıyla borsa için şimdilik fikir yürütmek erken. Hisse senedi sahipleri, endeks 114 bini yukarı geçmeden temkinli olmalı” diye konuştu. Endekste 108-109 bin seviyelerinin kuvvetli destek olduğu belirtiliyor.

DOLARDA HAREKET YOK

ABD-İran gerilimi döviz tarafını fazla etkilemedi. Geçen haftayı 5.97’den tamamlayan dolar, dün de bu seviyelere yakın seyretti. Analistler “Düşen faiz ve artan riskler, doların düşüşünü engelliyor. Ancak FED’in ‘gevşek’ para politikası sebebiyle sert yükseliş de yaşanmıyor”

dedi.