Kuru soğan ve taze patates, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklendi. Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde yapılan değişiklikle, ihracı ön izne bağlı mallar listesine kuru soğan ve taze veya soğutulmuş patates de eklendi. Buna göre, söz konusu ürünlerin ihracı belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış oldu.
Patates - soğanın yurt dışı satışına kısıtlama getirildi
07.01.2020 - 08:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 - 08:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Patates ve kuru soğanın yurt dışına satışına kısıtlama getirildi. Patates ve kuru soğan ihraç etmek isteyen üretici, onay için Bakanlığa başvuracak.
Etiketler : soğan,patates,
673573 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/673573.aspx
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