Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, engellilere yönelik bir ulaşım projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte demir yollarında son 17 yılda gelinen durum ve yeni hedefler hakkında konuştu. Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile bugüne kadar 53,1 milyon yolcunun taşındığını kaydeden Bakan Turhan “2023 hedeflerimiz doğrultusunda 5 bin 509 kilometre daha yeni hattımızı tamamlayarak 17 bin 525 kilometre demir yolu uzunluğuna ulaşacağız. Görevde olduğumuz 17 yıl boyunca ulaşım ve erişim altyapısına 767,5 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık” dedi. Yapımı devam etmekte olan 393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında Balışeyh-Yerköy-Akdağmadeni kesiminde mart ayı içerisinde test sürüşlerine başlamayı ve projeyi 2020 yılı 2. çeyreğinde tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Bakan Turhan “Toplam 13 bin 21 kilometrelik demiryolu hattında yapım, ihale ve etüt-proje çalışmalarına devam ediyoruz” diye konuştu. Proje, Sivas-Ankara arasını iki saate, Ankara-Yozgat arasını ise yaklaşık bir saate düşürecek.

İKİ LOJİSTİK MERKEZİ DAHA BİTTİ

Lojistik merkezlerin önemine de değinen Bakan Turhan, şöyle konuştu: Yapılması planlanan 25 lojistik merkez tamamlandığında, sektöre 72,6 milyon ton ve 4,1 milyon TEU ilave taşıma imkanı ile 16,2 milyon metrekare konteyner stok ve elleçleme sahası sunacağız. Bugüne kadar 9 lojistik merkezi işletmeye aldık. Yapımları tamamlanan Mersin, Konya lojistik merkezlerini bu yıl hizmete açacağız. Sivas lojistik merkezinin yapımına da bu sene başlayacağız.

770 BİN TON YERLİ RAY KULLANIMDA

Hızlı tren rayının yerli üretimine başladıklarını belirten Turhan bugüne kadar 770 bin ton rayı yerli imkânlarla yaparak kullanıma sunduklarını aktardı. Bakan Turhan şunları söyledi: TÜLOMSAŞ Millî Hibrit Lokomotif prototip imalatını tamamladı. Millî Tren Projeleri kapsamında da tamamen yerli imkanlarla konsept, tasarımı ve prototip imalatı yapılan Millî Yük Vagonunun üretimini TÜDEMSAŞ’ta sürdürüyoruz.