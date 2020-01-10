Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektörün önemli şirketlerinden olan Eminevim, 2019’da gerçekleştirdiği 21 bin 183 teslimatla, faizsiz ve el birliği sistemiyle 1 yılda yapılan en yüksek teslimata imza attı. Şirket, 11 bin 195’i konut, 9 bin 988’i araç olmak üzere toplamda 21 bin 183 teslimat gerçekleştirdi. Şirket böylece ülke ekonomisine bir yılda toplamda 3,5 milyar lira kazandırmış oldu. Faizsiz sistemde aylık bazda yapılan en yüksek teslimat ise aralıkta gerçekleşti. Aralıkta 2 bin 135 teslimat gerçekleştiren Eminevim, sektör içinde bir ayda en fazla yapılan teslimat rekorunun da sahibi oldu.

FAİZ BÜYÜMEYE ENGEL

Emin Grup İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, konut ve araç pazarının büyümesinin önündeki faiz engelini el birliği sistemiyle aştıklarını belirterek “Faizlerin ön planda olduğu sistemlerde üretim düşer, girişimcilik ve yatırım zorlaşır, maliyetler artar. Bu sebeple 29 yıl önce geliştirdiğimiz sistemle konut ve araç pazarında faizin etkisini kırtık, mevcut sistemle sektöre can suyu olduk. Aralık ayında ve bugüne kadar aylık bazda yapılan en yüksek teslimatı gerçekleştiren firma olduk. Geride kalan 1 yıllık sürede sistemimize katılan 60 binden fazla kişi oldu” dedi. Üstün, büyümenin 2020’de de devam edeceğini belirterek, şirket olarak istihdam piyasasının gelişmesine büyük katkı sağlayacaklarını da ifade etti.