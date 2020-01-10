Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taslağı değerlendiren Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı “Bu uygulamaya geçerse vatandaşların alışveriş yapma eğilimleri değişebilir. Özellikle kayıt dışı ve yurt dışı kanallara yönelme olabilir. Bu da vergi kaybına sebep olur” dedi. Turnacı, sektör dinamikleri sebebiyle taksit sayısının artırılmasını talep ettiklerini söyledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 03 Ocak 2020 tarihinde yayımladığı yönetmelik değişikliği taslağına göre; fiyatı 3 bin 500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 3 ayı aşamayacak.