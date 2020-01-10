Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! Gündeme göre hareket yönünü değiştiren altının gram fiyatı 293 TL dolaylarında seyrediyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Altın fiyatı, ABD-İran krizi endişeleriyle 1,600 doları gördükten sonra, yatırımcıların hisse senetlerine dönmesiyle düştü. İşte altın fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

GRAM ALTIN

293 Lira

ÇEYREK ALTIN

478 Lira

YARIM ALTIN

955 Lira

CUMHURİYET ALTINI

Bin 955 Lira

TAM ALTIN

Bin 910 Lira