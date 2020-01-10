Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! Gündeme göre hareket yönünü değiştiren altının gram fiyatı 293 TL dolaylarında seyrediyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Altın fiyatı, ABD-İran krizi endişeleriyle 1,600 doları gördükten sonra, yatırımcıların hisse senetlerine dönmesiyle düştü. İşte altın fiyatlarında son durum…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?
GRAM ALTIN
293 Lira
ÇEYREK ALTIN
478 Lira
YARIM ALTIN
955 Lira
CUMHURİYET ALTINI
Bin 955 Lira
TAM ALTIN
Bin 910 Lira