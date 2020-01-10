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İşsizlik rakamları açıklandı!
10.01.2020 - 10:01 | Son Güncelleme: 10.01.2020 - 10:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İşsizlik rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile %13,4 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artış ile %15,7 oldu.
Etiketler : işsizlik,rakam,açıklama,
674220 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/674220.aspx
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