Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv sektörünün duayen isimlerinden İbrahim Aybar “Sadece bir otomobil ortaya koymak değil yaptığımız, bunun arkasında birçok aşama var. Montaj, dağıtım, satış teşkilatı, servis... Yani baktığınız zaman 9-10 tane değer zinciri var. Bunun ekonomiye çok büyük katkısı olacağı kesin. Bugün bir montaj hattında dört bin kişi çalışıyorsa inanın değer zincirine baktığınızda bu yatırım, 30-35 bin kişiye kadar nitelikli istihdama ulaşır” dedi. Girişimci İş Adamları Vakfının düzenlediği etkinlikte konuşan Ayber, şunları söyledi: 2022 yılında üretime geçilmesi düşünülüyor. 170 bin kapasitede olacak ama 13 yıl içerisinde. Her şeyden önemlisi, satılan bir şey üretmek. İyi planlamak durumundayız. Son gelen bilgi, toplam 35 tane bizim otomobilimizin segmentinde araç, 2022’ye kadar lanse edilecek. Orayı iyi anlayıp planlarsak, çok ciddi mesafe alırız. En önemli unsur pil. Ama 500 kilometre bir yol söz konusu olacaksa, herhâlde 45-50 kilovatsaatlik bir pil konulacak. Demek ki 9-10 bin dolarlık sadece pil maliyeti çıkıyor. Otomobilin fiyatı rekabetçi olmalı.