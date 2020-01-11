Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar “Geçen sene Suudi Arabistan’dan, Hong Kong’dan Miami’ye kadar dünyanın dört bir yanına giderek o bölgelerdeki mücevher alıcıları ile bir araya geldik. Yakalanan ivmenin artarak devam edebilmesi için dâhilde işleme rejimine ihtiyacımız var. Yani ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ithalata gümrük vergisi gibi muafiyetlerin önü açılmalı. Çünkü dünya ülkeleri bu sistemle Türkiye’ye kendi altınlarını göndererek, işlememizi ve tekrar kendilerine göndermemizi istiyor. Bunu her ülke ile işleme alabilirsek, 2020’de çok daha büyük ihracata imza atarız” dedi. 2019 yılında en çok ihracat yapılan beş ülke; İngiltere, BAE, ABD, Hong Kong ve İsviçre şeklinde sıralandı.