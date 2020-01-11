Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 293 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 293,20 liradan, bin 931 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 952 liradan, 267 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 271 liradan, bin 887 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 907 liradan, 943 liradan alınan Yarım Ziynet 953 liradan ve 472 liradan alınan Çeyrek Ziynet 482 liradan satıldı.