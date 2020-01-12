Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternet servis sağlayıcıları yüzde 51,9 ile ilk sırada yer alırken, şikayetlerin 20 bin 627’sini internet, 14 bin 808’ini mobil, 2 bin 400’ünü sabit telefon, bin 725’ini uydu platformu, 215’ini de kablo TV hizmetler oluşturdu.

Mobil sektörde en fazla tüketici şikayeti yüzde 34,3 ile faturalara ilişkin gelirken, internet servis sağlayıcılığı hizmetinde en fazla şikayet edilen konu yüzde 58,6 ile bağlantı sorunları oldu. Uydu platformu hizmetinde en fazla şikayet “abonelik işlemleri”ne ilişkin geldi. Söz konusu şikâyetler, toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 27,5’ini oluşturdu. Sabit telefon hizmetinde en fazla şikâyet yüzde 66 ile bağlantı ve hizmet kalitesinde görülürken, kablo TV hizmetlerinde yüzde 19,5 ile yine bağlantı sorunu başı çekti.