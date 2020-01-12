Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, nükleer, hızlandırma ve gen teknolojileri gibi kritik alanlara yönelik hazırlıklar yaptıklarını belirterek “Bu alanlarda 2020’de önemli adımlar atıp, yol haritalarımızı netleştirerek sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz. Bu yıl Millî Teknoloji Hamlemizin anayasası olarak gördüğümüz 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizdeki alanlara yoğunlaşmaya devam edeceğiz. Türkiye ekonomisi 2020’de çok güzel başarılar elde edecek, buna yürekten inanıyoruz çünkü ekonomik göstergeler olumlu yönde seyrediyor” dedi. Girişimciliği de oldukça önemsediklerini vurgulayan Varank, şöyle devam etti: Girişimciliğe dönük yeni fonlar kurduk. Dünyada özellikle erken aşama girişimler dediğimiz girişimlere baktığımızda 200 milyar dolarlık bir ekonomiden bahsediyoruz ama Türkiye’de bu rakam 200 milyon dolar bile değil. Türk geleneksel iş insanları bu tip inovatif işlere maalesef açık değiller. Türkiye’de girişimciliği yüzde 90 kamu destekliyor, burada kamu kaynakları kullanılıyor. Girişimciliği Türkiye’de yaygınlaştırmaya, özellikle özel sektörü işin içine dâhil etmeye kararlıyız. 2020, girişimciliği öncelediğimiz bir yıl olacak.