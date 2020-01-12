Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik TİRAN

Arnavutluk’ta depremzedeler için TOKİ eliyle yapılacak insani yardım ve hibe niteliğindeki 500 konut için, Arnavutluk Başbakanlığında protokol imzalandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj arasında imzalanan “Afet Sonrası Konut Yapım Alanında İş birliği Yapılmasına Dair Protokol” törenine, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı. Burada konuşan Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlayan projenin Laç bölgesinde uygulanacağını ve Arnavutluk’un kentsel dönüşümünde yeni bir yol açılacağını söyledi.

ŞEHRE YENİ BİR YÜZ

Bakan Kurum’a teşekkür eden Rama “Bu projeyle birlikte Laç bölgesinde kentsel dönüşüm noktasında köklü değişim yapmayı düşünüyoruz. Şehre yeni bir yüz kazandıracağız. Sadece eski evlerin yeni evlere dönüştürülmesini değil oradaki insanlara daha iyi bir yaşam sunmayı amaçlıyoruz. İnşaat yapılacak alanların dışında, bize eskiden miras kalan bazı sorunlarımız var. Bunlara, Gelişim Fonu’ndan finanse ederek çözüm bulma amacındayız” dedi.

ÖRNEK OLACAK

Bakan Murat Kurum da depremin olduğu andan itibaren Türkiye’nin tüm ekipleriyle sahada olduğunu söyledi. 6 bine yakın bağımsız bölümün hasar tespitinin yapıldığını ifade eden Kurum “Cumhurbaşkanı’mız, 500 kalıcı deprem konutu talimatı verdi. İnşallah ocak ayı sonuna kadar yer teslimi bize yapılacak. Arnavutluk kültürüne uygun olacak projenin ilk etabı olan 500 konutu yapacağız. Bunun yanında altyapı, atık su arıtma gibi alanlarda teknik destek için ekiplerimiz görüşmelerini sürdürecek. Başbakan Rama, Arnavutluk’un yerleşim alanlarının yenilenmesi, kent merkezinin dönüşümü gibi konularda, Türkiye’nin uyguladığı modellerden yararlanmak istiyor. Bunun için bize ‘Örnek model kurun, biz yerel ve Türk müteahhitlerle devam edelim’ dediler. Bu kapsamda, master plan çerçevesinde ve onların mimari tarzına uygun olarak örnek bir proje oluşturacağız. Türk halkı her zaman Arnavutluk halkının yanında olmuştur. Bundan sonra da olacaktır” diye konuştu.

HASARLI BİNAYA ZİYARET

Bakan Kurum imza töreni sonrası Arnavutluk hükûmeti yetkilileriyle birlikte, 500 konutun yapılacağı Laç bölgesinde “orta hasarlı” raporu verilen belediyeyi ziyaret etti. Kurum burada yetkililerden bilgi aldı. Laç Belediye Başkanı, şehrin içinden geçen derenin ıslahı konusunda da Bakan Kurum’dan destek istedi. Kurum, Türkiye’nin bu konuda rapor hazırlayacağını ifade etti. Başbakan Rama ile proje alanında dolaşan Kurum, halkla bir süre sohbet etti.

TOKİ BAŞKANI SAHAYA İNDİ

Arnavutluk’ta depremzedeler yararına Türkiye, Arnavutluk, Yunanistan ile İtalya millî takımlarının eski futbolcularının yer aldığı mini turnuva düzenlendi. Başkent Tiran’daki Air Albania Stadı’nda “Birlikte oynuyoruz ve inşa ediyoruz” başlıklı turnuvada satılan biletlerin gelirleri depremzede ailelere bağışlandı. Bakan Murat Kurum, Türkiye-Yunanistan karşılaşması öncesinde futbolcularla sohbet ederken, TOKİ Başkanı Ömer Bulut karşılaşmada oynadı. Yunanistan’ın Türkiye’yi 1-0 mağlup ettiği turnuvayı İtalya kazandı. Türkiye takımında Rüştü Reçber’in teknik direktörlüğünü yaptığı kadroda; Serdar Kulbilge, Bülent Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Emre Aşık, Faruk Atalay, Hasan Kabze, Mehmet Aurelio, Mehmet Yılmaz, Tuncay Şanlı, Ümit Karan, Volkan Arslan yer aldı.