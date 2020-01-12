Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2019’da, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde yapılan üretimden 392 milyon lira gelir elde edildi. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer “2018’in geliriyle karşılaştırıldığında 2019’da yüzde 40’lık artış gerçekleşti. İl bazında en fazla gelir Ankara, Antalya ve Hatay’da elde edilirken; okullar düzeyinde Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk sırada yer aldı. Alan bazında en fazla gelir ise; yiyecek içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri, mobilya ve iç mekan tasarımında sağlandı. 2020’de mesleki ve teknik eğitim verilen tüm alanlarda ve özellikle sektörlerin kümelendiği illerimizde, imkân ölçüsünde üretim kapasitesini artırmaya çalışacağız” dedi.