Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dursun Topçu LEFKOŞA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); inovasyon, girişimcilik ve küresel ticaretteki tecrübelerini aktarmak ve birlikte eğitim çalışmaları yürütmek üzere ilk yurt dışı temsilcilik ofisini, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) iş birliğiyle Lefkoşa’da hizmete açtı. Açılışa KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KTSO Başkanı Candan Avunduk, TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçı birlik başkanları ve Kuzey Kıbrıs Türk iş dünyasından çok sayıda sanayici ile ihracatçı katıldı.

Törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle “Dış ticaret mevzuat altyapısından pazara giriş stratejisine, finansmana erişim modellerinden inovasyon, AR-GE, dijital dönüşüm, e-İhracat ve girişimcilik alanındaki çalışmalara kadar biriktirdiğimiz ‘know-how’ı; Kıbrıslı soydaşlarımızla, iş dünyamızla daha da ileriye taşımak için buradayız. İki kardeş ülkenin ticaretini daha da ileriye götürecek, Kıbrıs Türk sanayi ve ticaret dünyasıyla ilişkilerimizi daha da derinleştirecek, konjonktür doğrultusunda değişen şartların ötesine geçecek, üretimde, sanayide ve sınır ötesi ticarette sürdürülebilir yarınlara beraber yürüyeceğiz” dedi.

TİM’in ulusal ve uluslararası ölçekteki büyük organizasyonlarında, Kıbrıslı ihracatçıları da paydaş olarak görmek istediklerini vurgulayan İsmail Gülle, şöyle devam etti: KKTC Ofisimiz, Kıbrıslı firmaların ticaret heyetlerimize dâhil edilmesini sağlayacak. Türkiye’de yürürlükte olan dahilde işleme rejimi, ihracatta KDV alacakları, sözleşmeli tarım destekleri gibi TİM’in tecrübeleri, KKTC Ofisi tarafından Kıbrıslı ihracatçılarımızla ve KKTC hükûmetiyle paylaşılacak. Ayrıca Eximbank’ın faaliyetlerini buraya da taşımak adına çalışmalarımızı genişleteceğiz. e-İhracat, ürün-sektör raporları, kâğıtsız ihracat gibi dijital dönüşüm uygulamaları... Bunların hepsi adım adım Kuzey Kıbrıslı dostlarımızın bilgilerine sunulacak.

DÜNYAYA AÇILACAĞIZ

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy “TİM’in KKTC Ofisi, bizim için birçok kapıyı açabilecek nitelikte” dedi. Doğu Akdeniz’in son dönemde önemli konuma geldiğini hatırlatan Taçoy “Bu bölgede Türkiye, ağırlığını bir defa ortaya koydu. Biz de KKTC olarak sektör seçip, ihracatı artırmayı hedefliyoruz. TİM gibi bir gücün yanımızda olması büyük şans. Ana vatan Türkiye, bizim dünyaya açılış kapımız” şeklinde konuştu. KTSO Başkanı Candan Avunduk da, KKTC’nin ihracatında bir düşüş trendinin söz konusu olduğunu belirterek “TİM’in bilgi ve tecrübesinden yararlanmak suretiyle KKTC’nin ihracatının geliştirilmesi yönünde devlet politikası oluşturulması, ihracatçıyı destekleyen ekosistemin kurulması, Türk Eximbank’la ilgili mekanizmalardan KKTC ihracatçılarının da yararlanması ve ulaşılabilir, gerçekçi bir ihracat hedefi konulmasını arzulamaktayız” ifadelerini kullandı.