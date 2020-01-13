Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

AK Parti'li Muş, imar planlarında karşılaşılan davaların ivedi yargılama ile mahkemelerde görülmesinin önünü açan, kaçak yapılarla ilgili düzenlemeler getiren, yüksek binaların inşasının önüne geçilmesini amaçlayan kanun teklifini bugün Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni kanun teklifi ile ilgili olarak ''Yüksek binalar yapılamayacak, kaçak binalara ceza artacak'' dedi.

Mehmet Muş'un açıklamalarından satır başları;

Kaçak olarak bilinen ya da ruhsatın dışında eklemeler yapılan imalatlarla ilgili tapuya bildirim zorunluluğu getiriyoruz.

Yani bir vatandaş bir daire almaya gittiğinde orada eğer binada böyle bir aykırılık söz konusuysa bunu tapuda görecektir.

Ne zaman kaldırılacak bu? Bu, imalatçı tarafından ruhsata uygun hale getirilene ve belediye tarafından onaylanana kadar tapuda bu kalacaktır.

Düzeltildiği takdirde bu şerh kaldırılacaktır.

Vatandaş bu düzeltmeyi yapmazsa, ilgili belediye o da yapmazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu kısımları yıkacaktır.

Ortaya çıkacak tüm masraflar yüzde yüz artırılarak idareden tahsil edilecektir. Eğer idare ödemezse merkezi yönetimden gönderilen ödenekten kesilecektir.

Arsanın değerine göre ceza miktarı değişecektir.

Yatay mimari olarak dile getirdiğimiz uygulamanın yer bulması amacıyla, bundan sonra binalar istedikleri kadar yukarı gidemeyecekler.

BELEDİYELER PARSEL BAZLI İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPAMAYACAK

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına toplam inşaat alanında azaltmaya gitmeden yükseklik oranı belirlenecektir.

Bundan sonra hiçbir belediye parsel bazlı imar değişikliği yapamayacak.

Ancak talep olması halinde ada bazlı plan değişiklikleri yapılabilir.

Ortaya çıkacak değer artışının tamamı kamuya geçecektir.

Oranlar şöyle olacak: Büyük şehirlerde ortaya çıkacak değer artışının yüzde 25’i ilçe belediyesi, yüzde 25 büyükşehir belediyesi, yüzde 25 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm hesabına yüzde 25 de maliyenin hesabına yatırılacaktır.