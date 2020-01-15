Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Ürettiği mal ya da hizmet ne olursa olsun, son dönemde hemen hemen bütün şirketler üretirken çevreye ve insanlığa en az zararı vermeyi sağlayacak yatırımlara odaklanıyor. Bu sebeple de ‘Sürdürülebilirlik’ raporlarında geçmişte yaptıkları ile hedeflediklerini ilan ediyorlar. Bu sayede hem kendileri için teşvik hem de diğer şirketler için örnek olmayı hedefliyorlar. Mobil iletişim ve teknoloji şirketi Vodafone, 2019 Sürdürülebilirlik Raporu’nu açıkladı. Raporda ana hedeflerle ilgili çalışmalar paylaşıldı. Şirketin Dijitalleşme, Kadının Güçlendirilmesi, Gençlerin Becerileri ile İstihdamı ile Enerji İnovasyonu alanlarında çalışmalarını anlatan Vodafone İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, kapsayıcı bir toplum hedefiyle, dünya çapında 1 milyar insanın hayatına dokunmayı, operasyonlardan kaynaklanan çevresel etkiyi 2023’e kadar yarıya indirmeyi hedeflediklerini söyledi.

E-ATIKLAR EVLERDE

Cep telefonu şarj kablosundan fişlere, bilgisayar ekranından USB’ye, yedek bataryadan kulaklığa kadar akla gelmeyecek kadar çok sayıda elektronik atığın evlerimizi işgal ettiğini hatırlatan Hasan Süel, şirket olarak bunları topladıklarını, bu atıklarla Mardin ve Samsun’da kodlama sınıfı açtıklarını, yeni dönemde bu çalışmanın çeşitli kesimlere yayılmasını sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Hedef %100 yenilenebilir enerji

Vodafone Grubu olarak 2025’e kadar elektrik üretiminde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçme ve sera gazı salınımını yüzde 50 azaltma hedefine katkı sağlamayı planladıklarını söyleyen Hasan Süel “Vodafone Türkiye’nin, baz istasyonları enerji yoğunluğunu 2016 yılına göre yüzde 64 azaldı. Son 2 yılda 3 bin 728 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer 148 bin GJ enerji tasarrufu sağladık. Yatırım tamamlandığında, merkezin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 20’si güneş enerjisiyle karşılanacak” dedi.

Neler yapıldı?

* 5 teknoloji merkezi ile 4 bin 261 baz istasyonunu ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında yönetmeye başladı.

* Son 3 yılda verimli olmayan klimalar kapatıldı, sıcaklık ayarları yeniden düzenlendi, sistem optimize edildi, 2 bin 67 arabanın yıllık tüketimine eş tasarruf sağladı.

* Atık yönetimi ile e-Atıkların yüzde 99’unu dönüştürüp yeniden kullanıma kazandırdı.

* Çalışanların topladığı elektronik atık geliriyle Mardin ve Samsun’da kodlama sınıfı açıldı.

* Yaklaşık 22 milyon evrak ve milyonlarca işlem dijitale taşıdı, 376 ağaç kurtarıldı.

* Adana’daki güneş enerjisi panelleriyle, tükettiği elektriğin yüzde 20’sini üretti.

10 milyon gence dijital beceri

Bütün dünyada 2022’ye kadar 10 milyon genci dijital beceri ve iş fırsatlarına ulaştırmayı hedefleyen Vodafone, Türkiye’de de gençlerin beceri ve istihdamına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. “Yarını Kodlayanlar” projesiyle 60 ilde 43 binden fazla çocuğu teknolojinin dili kodlamayla tanıştıran Vodafone, engelli ve sosyal dezavantajlı gençlerin sosyal hayata kazandırılması maksadıyla destek verdiği “Düşler Akademisi” projesinde de 20 bin gönüllüyle 6 bin gence ulaştı.