Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Bünyesinde Papia, Familia, Bingo, Molped, Molfix gibi ev bakım, hijyen ve temizlik kâğıdı markalarını barındıran Hayat Kimya, Türkiye’ye 450 milyon TL’lik yeni temizlik kâğıdı tesisi yatırımı yapacak. Yatırıma ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü Enes Çizmeci “Mersin’de 200 bin metrekarelik arazimiz üzerinde, 65 bin metrekare kapalı alanda kurulu temizlik kâğıdı tesisimiz bulunuyor. Hayat Kimya olarak, 450 milyon TL yatırımla, bu alana yeni bir temizlik kâğıdı üretim tesisi daha kuracağız. Yılda 70 bin ton kapasite ile çalışacak bu yeni tesisimizle birlikte, Mersin’deki ka-pasitemizi 140 bin tona, Türkiye’deki kapasitemizi ise 280 bin tona çıkaracağız” dedi. 100’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Çizmeci, “Mersin’deki yeni tesis yatırımıyla birlikte son 5 senede Türkiye’ye yaptığımız kalıcı yatırımımızı 2 milyar TL’ye çıkaracağız” diye konuştu.

200 KİŞİYE EK İSTİHDAM

Yeni yatırımın 2021 yılı ortasında devreye alınacağını anlatan Çizmeci, şöyle devam etti: Bu yeni nesil tesisimizle birlikte 200 kişiye ek istihdam sağlayacağız. Böylece, Mersin’deki kampüsümüzde istihdamımızı toplam 550 kişiye çıkarmış olacağız. Bu tesisimizde, bobin kâğıt, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, peçete ve mendil üreteceğiz. Üretilen ürünlerin yüzde 60’ı, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da 50 farklı ülkeye ihraç edilecek. Yeni kurulacak akıllı fabrikamız geleceğin akıllı üretim ve yönetim süreçlerine sahip olacak.

DÖRT KAT DAHA AZ SU

Türkiye’deki 10 evin sekizine Hayat markalı ürünlerin girdiğini anlatan Enes Çizmeci “Temizlik kâğıtları rulolu ürünlerde yüzde 42’lik pazar payı ile lideriz. 2018’de 375 milyon dolar ihracat yaptık” ifadelerini kullandı. “Türkiye’nin en az, Avrupa’nın üçüncü en düşük su kullanan temizlik kâğıdı üreticisiyiz” diyen Enes Çizmeci, şöyle konuştu: Bir ton temizlik kâğıdı üretiminde ortalama 12-15 ton su kullanılır. Biz bu oranı 12’den 3,2 ton seviyelerine çekmeyi başardık. Yani, dünya normlarından dört kat daha az oranda su kullanarak temizlik kâğıdı üretiyoruz. Enerji verimliliği seviyelerini yüzde 30’lardan, yüzde 80’lere çıkarmayı başardık.