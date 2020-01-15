Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz, Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi (AKİS) kapsamında geçen yıl Hakkâri’den Edirne’ye tüm akaryakıt istasyonlarından “tesadüfi örneklem” yöntemiyle benzin ve motorin numuneleri aldıklarını ifade etti. Analizlerin bir önceki yıla göre yüzde 30 arttığına dikkat çeken Yılmaz “Geçen yıl yaz ve kış dönemi için 593’ü motorin, 523’ü benzin olmak üzere 1116 analiz gerçekleştirildi. Söz konusu analizlerden yalnızca 4’ünde sınırlı derecede aykırılık tespit edildi. Motorin numunelerinin yüzde 99,5’i, benzin numunelerinin ise yüzde 99,8’i teknik düzenlemelere uygun çıkmıştır. Ülkemizde satışa sunulan ürünlerin yüzde 99,65’i toplam akaryakıt kalitesi açısından teknik düzenlemelere uygun çıkmıştır. Bu oran 2018’deki yüzde 99,07 değerinin de üzerinde gerçekleşmiştir. Akaryakıtta tam kaliteyi yakaladık” dedi. Yılmaz, Türkiye’nin bu alanda AB ülkelerden daha iyi olduğunu belirterek “Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere’deki akaryakıt kalitesi sırasıyla yüzde 96,1, yüzde 98,7, yüzde 98 ve yüzde 98,9 olarak gerçekleşti. Tüketicilerimiz bu ülkelerdeki emsallerinden daha kaliteli akaryakıt kullanıyor” diye konuştu.