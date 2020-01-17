Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin AB İstatistik Kurumu (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, AB genelinde 2019'un ikinci yarısından itibaren negatif seyreden sanayi üretimi Kasım 2019'da da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 geriledi. Avro Bölgesi'nde ise sanayi üretimi aynı dönemde yüzde 1,5 azaldı.

Türkiye'de ise sanayi üretimi, Kasım 2019'da yıllık bazda Avrupa ortalamasının üzerinde performans gösterdi. Bu dönemde ülkenin sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artış kaydetti. Böylece Türkiye bu performansıyla verileri açıklanan 25 AB ülkesinden 23'ünü geride bıraktı.

Sanayi üretiminin en yüksek olduğu ülke Macaristan

Avrupa'da bu dönemde sanayi üretiminin en yüksek olduğu ülkeler, Türkiye ile benzer sınıflandırmaya tabi tutulan Macaristan ve Polonya oldu. Macaristan'da sanayi üretimi Kasım 2019'da yıllık yüzde 5,7, Polonya'da yüzde 5,6 yükseldi.

Sanayi üretiminin geçen yıl kasımda yıllık bazda en fazla düştüğü ülkeler ise yüzde 8,3 ile Yunanistan, yüzde 7,5 ile Romanya ve yüzde 7,2 ile Estonya oldu.

Lokomotif ülkeler beklenen performansı gösteremedi

Avrupa ekonomisinin lokomotifi olan Almanya sanayisinde çarklar bu dönemde istenilen performansta işlemedi. Ülkede sanayi üretimi geçen yıl boyu negatif seyrederken, Kasım 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı.

AB ekonomisinin bir diğer önde gelen ülkesi Fransa'da sanayi üretimi geçen yıl dalgalı bir seyir izledi. Ülkenin sanayi üretimi Kasım 2019'da yıllık bazda yüzde 1,2 arttı. İtalya'da da durum Almanya'dakine benzer bir görünüm sergileyerek, yılın 9 ayında azalış gösterdi. Ülkedeki sanayi üretimi Kasım 2019'da da yıllık bazda 0,6 geriledi.

Hollanda'da ise geçen yıl sadece eylül ve ekim aylarında artış gösteren sanayi üretimi, Kasım 2019'da bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 2,1 azaldı.

Brexit süreci nedeniyle gündemden düşmeyen Birleşik Krallık da söz konusu ayda sanayi üretiminde pozitif performans gösteremedi. Ülkenin sanayi üretimi Kasım 2019'da yıllık yüzde 1,9 düştü.