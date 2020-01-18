Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakdemirli, şunları kaydetti: Hibe desteği alacak projelerin 12’si meyve ve sebze soğuk hava deposu, 7’si besi çiftliği, 9’u süt çiftliği, 3’ü broyler, 1’i yumurtacılık yatırımı, 4’ü süt işleme, 1’i kırmızı et ve 1’i de kanatlı eti işleme yatırımını kapsıyor. Bu 38 projeye toplam 52 milyon lira hibe sağlanacak. Verilen hibe sayesinde kırsal alanlara 125 milyon lira yatırım kazandırılacak. Onaylanan projelerle ilgili yatırımcılarla hibe sözleşmesi imzalama süreci de başladı.

IPARD-II 5. başvuru çağrı ilanı kapsamında 5. grupla birlikte desteklenecek proje sayısının 516’ya ulaştığını söyleyen Pakdemirli, bu projelere toplam 593 milyon lira hibe verileceğini ve böylece kırsal alanlara 1,4 milyar liralık yatırım yapılacağını ifade etti.



85 milyon lira hesaba aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal destek ödemeleri kapsamında büyükbaş üreticilerine 85 milyon lira ödeme yaptı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada “Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında, 1253 işletmemize 323 bin 247 baş hayvan için toplam 84,8 milyon lira ödemeye yapıldı. Yetiştiricilerimize ayrıca, küpe uygulama ve hayvan atık desteği ödemesi de yapılacak. Ödemeler, yetiştiricilerimizin hesaplarına aktarıldı” ifadelerine yer verdi.

Neşra Durmaz ANKARA İHA

