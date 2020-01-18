Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplam rakam 255,6 milyon avroya ulaştı. Bunun sonucunda işletmeci firma İGA, devlete 22,4 milyon avro tutarında ek ödeme gerçekleştirilecek. Böylece 2019 yılındaki 9 aylık işletme döneminde İGA, garanti yolcu sayısının üstüne çıkarak, DHMİ’ye kira dışında ekstra gelir ödemiş olacak. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu; İstanbul Havalimanı’nın devletten herhangi bir mali kaynak almadan, tamamen öz sermayesi ile bugünlere geldiğini vurguladı. Samsunlu “Devletimize 25 yıl boyunca toplam 22 milyar 152 milyon avro+KDV tutarında kira ödemesi yapacağız. İstanbul Havalimanı’ndan giden yabancı yolcularımızdan tahsil ettiğimiz ücretin garanti edilen tutarın üstünde kalması sebebiyle de, devlete 22,4 milyon avro daha ödeme yapacağız. Böylelikle ülkemizin ekonomisine ek katkı oluşturuyoruz” dedi.