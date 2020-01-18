Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik - Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, KDV’nin yüzde 18’den 8’e indirilmesiyle fiyatların düştüğü mobilyada yeni indirimler olacağını söyledi. 21-26 Ocak arasında düzenlenecek 16. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İMOB) kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Güleç “Mobilyada fiyatlar düşmeye devam edecek. Firmalar kayıt içine girdikçe kendini daha iyi yönetecek. Rekabet daha doğru olacak. Kayıtdışı olan, fatura kesmeyen firmada KDV bir maliyet olarak görülmüyor. Dolayısıyla fiyatı da düşürmüyor” dedi. Sektörde kayıt dışılığın boyutunun geçen yıl yüzde 40 olduğunu kaydeden Ahmet Güleç “Sektörün 50 milyar TL büyüklüğünün olduğunu düşünüyoruz. Bunun yüzde 40’ı kayıtdışı. 30 milyarlık fatura kesiliyor. Kayıt dışılık deyince hiç vergi levhası olmayan bir yer hayal etmeyin. Faturayı birine kesiyor, birine kesmiyor. Kayıt dışılık, KDV indirimiyle yüzde 10-15 bandına düşecek. Mobilya sektörünün perakende cirosu 10 milyar TL artacak. Yani 10 milyar TL kayıt dışından kayıt içine girecek” değerlendirmesini yaptı.



FİYATLAR %10 DAHA DÜŞECEK

Enflasyonun gerilediğini, malzeme fiyatlarına da bağlı olarak fiyatların artmayacağını ifade eden Ahmet Güleç “Rekabet daha doğru olacağı için herkes verimlilik üzerine hesap yapacak, fiyatlar yüzde 10 daha gerileyecek” diye konuştu.



2 MİLYAR $’LIK İŞ BAĞLANTISI

Bu yıl CNR İMOB Fuarı’na 750 firmanın bin markayla katılacağını anlatan Güleç, şöyle konuştu: Bu fuar sayesinde 2020 ihracat hedefimiz olan 4,5 milyar doların 2 milyar dolarının bağlantısının alt yapısını gerçekleştireceğiz. Son 20 yılda mobilya sektörünün ihracatı 160 milyon dolardan 3 milyar 481 milyon dolara çıktı. İhracatını 22 kat artıran bir sektörün fuarını yapıyoruz. Bu yıl hedefimiz 4,5 milyar dolar.



CNR, İMOB’la yapay zekâya geçiyor

CNR Hoding, İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenecek CNR İMOB Fuarı’nda doğru yatırımcıyla alıcıyı buluşturmak için ilk kez yapay zekâ kullanacak. 2017’de 10 milyon dolarlık yatırımla Global Pazar İstihbarat Sistemi’ni kurduklarını açıklayan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem “Bu yıl big data sistemini bir üst seviyeye taşıyoruz. Yeni uygulamamız yapay zekâ destekli. 30 milyon katılımcı ve ziyaretçiden oluşan datamızın analiz edilerek kullanıldığı Data Yönetim Sistemi’nin ilk uygulamasını CNR İMOB’da hayata geçiriyoruz. Hedefimiz 2020’nin ikinci yarısı itibarıyla bu modeli bütün fuarlarımızda uygulamak. Uygulama, fuar endüstrisinin en büyük ihtiyacı olan doğru satıcı ile doğru yatırımcı ve alıcıyı entegre eden nadir uygulamalar arasında yer alıyor” dedi.



Fuarlarda Hedef 7,5 milyon alıcı

Yabancı alıcıların kişi başı 1.500 dolar harcadığını kaydeden Ceyda Erem “Bizim fuarlara yılda yaklaşık 200 bin alıcı geliyor. İlk hedefimiz 200 bini 2023’e kadar 1 milyona daha sonra 7,5 milyona çıkarmak” diye konuştu. Fuara Avrupa’dan Asya’ya, Güney Amerika’dan Afrika’ya kadar katılım olacağını anlatan Erem, katılımcıların 50’sinin yabancı olacağını, 30 binin üzerinde yerli ve yabancının fuara katılmak için yer ayırttığını, bunların yüzde 30’unun yabancı olduğunu söyledi.