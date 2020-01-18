Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! İstanbul Kapalıçarşı’da 294,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 294,80 liradan, bin 942 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 963 liradan, 269 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 273 liradan, bin 897 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 917 liradan, 949 liradan alınan Yarım Ziynet 959 liradan ve 475 liradan alınan Çeyrek Ziynet 480 liradan satıldı.