Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Türkiye ekonomisinin hızla toparlanması, iş dünyasını cesaretlendirdi. Anadolu Kaplanları, hedeflerini büyüterek küresel güç olmaya odaklandı. Birçok sektörde bu anlamda ciddi hareketlilik yaşanmaya başladı. Gazlı, meyveli, enerji ve vitaminli içeceklerden sonra sütte de hedef büyüten Oğuz Gıda da bunlardan biri... Şirket, dünyanın içecek markası olma hedefine kilitlendi. Tamamı Türk sermayesi ile kurulan ve yatırımlarını öz sermaye ile gerçekleştiren Oğuz Gıda’nın CEO’su Enes Örer “Ürünlerimiz Asya, Orta Doğu, Balkanlar, Afrika, Avrupa ve Amerika’da bulunan tüm ülkelerde, bu ülkelerin market zincirlerinde aktif olarak satılıyor” dedi.

SAATTE 52 TON DOLUM

Soğuk ve alkolsüz içecek kulvarında tüm ürünleri çeşitli gramaj ve ambalajlarda üretme teknolojisine sahip olduklarını belirten CEO Enes Örer “İleri teknoloji ile kurulmuş, yüksek kapasiteli üretim hatlarımızda kendi markalarımızın yanı sıra Türkiye ulusal zincirlerinin neredeyse tamamına ‘private label’ üretim gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ‘private label’ ihracat taleplerini de karşılayabiliyoruz. Adana ve Sakarya fabrikalarımızda tetra, teneke ve pet ambalajlarda yüzde 100 meyve suyu, meyve nektarı, meyveli ve aromalı içecek grupları, soda, soğuk çay, kola ve aromalı gazlı içecekler, vitamin ve enerji içeceği alanında üretimler gerçekleştiriyoruz. Bolu fabrikamızda ise cam şişeli gazoz, soda, meyveli soda içeceklerin üretimi yapılıyor” diye konuştu.

HER YIL 3 KAT BÜYÜME

2017 sonu ve 2018 yılının tamamında yeni fabrika atağında bulunan Oğuz Gıda, söz konusu dönemde 10 milyon avroluk yatırım gerçekleştirdi. “Bir markanın öz sermayesi müşterileridir” diyen CEO Enes Örer, şunları söyledi: Son 3 yıldır, önceki seneye göre ihracatımız üç kat büyüdü. Her yıl rekor kırıyoruz. 2019 verileri de ihracatta katlanarak büyüdüğümüzü gösteriyor. Hedefimiz, mevcut satış hacmimizi Afrika, Asya ve Amerika’da artırmak; Avrupa, Güney Amerika ve Arap ülkelerinde de görünür üstünlüğü yakalamak. Profesyonel yönetim anlayışımız, tecrübeli kadromuzla, müşteri memnuniyeti sağlamak için çalışmaktayız. Sahip olduğumuz güçlü dağıtım ağımızla, iç ve dış piyasadan aldığımız güçle Türkiye ekonomisinin parlayan yıldızlarından olmaya devam edeceğiz.

30 MİLYON TL'YE SÜT FABRİKASI

Bünyesinde 450 ürün bulunan Oğuz Gıda, süt işine de giriyor. 2020 yılında Konya Ereğli’de süt fabrikası açmaya hazırlanan şirket, 30 milyon TL’lik yatırım yapacak. Günde 250 bin litrelik süt dolumu yapılacak tesiste, ilk etapta 100 kişi istihdam edilecek. Oğuz Gıda CEO’su Enes Örer, fabrika için iki yıl önce yatırım yapmaya başladıklarını belirterek, 100 dönüm içinde fabrikanın inşaatının sürdüğünü söyledi.