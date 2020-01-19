Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi almak için belirlenen süre 31 Aralık 2019’dan 1 Temmuz 2020’ye uzatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğünce, kara yollarındaki tünel kategorilerinin ADR’ye uygun olarak belirlenmesi ve işaretlenmesi için de son tarih, 31 Aralık 2020 olarak revize edildi. Ayrıca yapılan düzenleme ile kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere işletmelerde istihdam edilen tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının tam süreli ve ilgili meslek koduyla sigortalanarak çalıştırılması zorunlu olacak. Tehlikeli madde taşıyanlar, gönderici tarafından hazırlanan taşıma evrakının bir suretinin araçta bulundurulmasını sağlamaktan sorumlu olacak. Taşımacılık faaliyetinde yer alan taraflara, Bakanlıktan alınan faaliyet belgelerinin bulunmaması hâlinde 1.000 lira idari para cezası uygulanacak. Taşıma evrakının bir suretini araçta bulundurmayan taşıyıcılara da 500 lira ceza kesilecek.