Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 29 Ekim 2018'de ilk etabının birinci fazı açılan İstanbul Havalimanı'nda, 31 Ekim 2018'de tarifeli seferlere başlandığını, açılan bölümün tam kapasiteyle işletmeye geçiş tarihinin 7 Nisan 2019 olduğunu söylemişti.

Açılışından bugüne kadar iç hatlarda 63 bin 856, dış hatlarda 188 bin 939 olmak üzere, toplamda 252 bin 795 uçak trafiği gerçekleştirildiğini aktaran Turhan, "İstanbul Havalimanı'nda, açılışından bugüne kadar iç hatlarda 9 milyon 872 bin 793, dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 olmak üzere, toplamda 40 milyon 470 bin 45 yolcuya hizmet verildi." demişti.

"DÜNYANIN SAYILI HAVALİMANLARINDAN BİRİ"

Havalimanının tam kapasite kullanılmaya başlanmasıyla Avrupa'nın en büyük havalimanının İstanbul'da hizmete girmiş olacağına dikkati çeken Turhan, böylece İstanbul'un önemli bir hub konumunda olacağını belirtmişti.

Turhan, havalimanının kendi enerjisini üreten, çevreci, doğa dostu, engelsiz ve yeşil havalimanı olarak yapıldığına işaret ederek, "İstanbul Havalimanı, sadece havacılık sektörünün gelişmesine değil, aynı zamanda hem aktive ettiği yatırımlarla hem sağlanacak ek istihdam yoluyla hem de sektörün etkisiyle oluşacak katalitik etkilerle Türkiye ekonomisinin gelişmesine de önemli katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bakan Turhan, kamu-özel iş birliği projeleri içinde en iddialısı ve en büyük cazibe odağı olan İstanbul Havalimanı projesinin tamamlandığında yolcu kapasitesi bakımından uzun yıllar dünyanın sayılı havalimanı olma özelliğini taşıyacağını kaydetmişti.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA METRO GELİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının, Türkiye'nin "ilk hızlı metrosu" unvanını kazanacağını belirterek, "Bu hatla Havalimanı-Gayrettepe arasındaki ulaşım 35 dakikada sağlanacak." demişti.