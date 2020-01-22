Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emekli maaşlarını almak istedikleri bankayı seçerek promosyon almaya hak kazanan emeklilerin gözü yeni rakamlarda. Yaklaşık 13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon ödemesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği, yeni promosyon miktarını şubat ayında belirleyecek. Bankalar ve SGK arasında yapılan anlaşma ile ilk promosyon uygulaması 2017 yılının şubat ayında yapılmıştı. Uygulamada 3 yıl geride kaldı ve yeni dönem için yeni tutarlar, yapılacak görüşmeler sonunda belli olacak.

Türkiye Emekliler Derneği ‘TÜED) Genel Sekreteri Gazi Aykırı, emekli promosyonu konusunu ilk defa kendilerinin gündeme getirdiğini, bu hakkın mimarı oldukları gibi takipçisi olmayı da sürdüreceklerini ifade etti. Geçen 3 yılın ardından promosyon miktarının cazibesini yitirdiğini dile getiren Aykırı “Promosyon konusunda bankaların tek taraflı dayatmalarına izin verilmemeli. Önümüzdeki ay başlayacak görüşmelerde TÜED olarak biz de masada olmak istiyoruz. Emekliler olmadan belirlenecek bir promosyon miktarının sosyal yanı eksik kalacaktır” dedi.

13 milyon kişiye 300 milyar lira

Yaklaşık 13 milyon emekliye geçen yıl aylıkları karşılığında 300 milyar lira civarında ödeme yapan SGK’nin emeklilere bu yıl 350 milyar lira aylık ödemesi öngörülüyor. Kurum, geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kapsamında da emeklilere 21,4 milyar lira ödeme yapmıştı.

Bankalarda yarış hızlandı

Emekli maaşına ilk promosyonun verilmeye başladığı 2017 yılında 1.000 liraya kadar olan maaşlara 300, 1.000-2.000 lira arası maaşlara 375, 2 bin lira üzerine 450 lira promosyon ödeyen bankalar, yeni tutarlar belirlenmeden önce emekli kapma yarışına başladı. Bankaların çok çeşitli uygulamaları var.

AKBANK: Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi, 2 bin lira üzerindeki emekli maaşını getirene 450 lira promosyon veriyor. Ayrıca maaşı kadar tutarı 2 gün önce faizsiz çekme imkânı sağlıyor.

GARANTİ: 1.000 liraya kadar maaşa 300, 1.000-2.000 lira arasında 375 ve 2 bin lira üstü için 450 lira promosyon ödüyor. Hesap işletim ücreti almıyor, özel mevduat faizi uyguluyor, indirimli kredi sağlıyor.

QNB FİNANSBANK: Aynı oranlarda promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca maaşını taşıyan emeklinin, taşımaya aracı olduğu kişi başına 125 lira ödüyor. Kredi kartına 1 yıl aidat almıyor, ayda 2 kez farklı ATM’den komisyonsuz para çekme imkânı sağlıyor.

FİBABANKA: Maaşa göre 330, 415, 500 lira promosyon ödemesi yapıyor.

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. Alışveriş ve faturalarında ve kredi faizlerinde indirim de yapıyor.

ING: 450 liraya varan ödemeye ek olarak emekliler, 2 otomatik fatura talimatı vererek 250 lira, bir emekli arkadaşını ING’ye getirerek 150 ve ING Mobil kullanarak 50 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor.

İŞ BANKASI: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel faiz, ücretsiz havale ve EFT imkânları sağlıyor.

TEB: 2020 yılında en az 850 TL emekli maaş promosyon ödemesi yapan TEB, en yüksek 1.000 TL promosyon ödemesine ek 100 TL ödeme yaparak toplam promosyon ödemesini 1.100 TL’ye çıkarıyor.