Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faiz oranlarındaki indiriminin yurt içi piyasalarda finansal ve ekonomik atmosferde olumlu etki yaptığını dile getiren Pekcan “Geçtiğimiz yıl haziran ayında yüzde 17,60 olan Türk Eximbank Türk lirası kredi faiz oranlarının yüzde 7,95 seviyesine düşmesi ihracatçılarımızın finansman maliyetlerini daha da aşağı çekecek” ifadesini kullandı. Türk Eximbank geçen yıl ihracatçılara 44,1 milyar dolar finansman desteği sağlamıştı. Bu yıl tutarın artırılması hedefleniyor.

Avokadoda hedef 20 ülkeye ihracat

Turizmin gözde beldelerinden Alanya, tropikal meyve üretimiyle de adından söz ettiriyor. İlçede 35 milyon adet avokado üretilip 15 ülkeye ihraç edildi. Hedef 70 milyon üretim, 20 ülkeye ihracat. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgâr “Yeni ürünler denemeyi seviyoruz. Bu sayede tropikal meyve merkezi olduk. Bunu geliştireceğiz” dedi.

Banttan inen 100 araçtan 89’u ihracata

Kocaeli’de geçen yıl üretim bandından çıkan her 100 araçtan 89’u yurt dışına ihraç edildi. Ford Otosan üretim ve ihracatta liderliği sürdürürken, Hyundai ikinci, Honda üçüncü, Anadolu Isuzu dördüncü sırayı aldı.

110 ülkeye bisiklet ve motosiklet sattık

Türkiye’den 2019’da 110 ülkeye iki tekerlekli taşıt (bisiklet, mopet ve motosiklet) ihraç edildi. Bu üründe ihracat yüzde 37 arttı ve 63 milyon 802 bin dolara ulaştı. En yüksek ihracat Finlandiya’ya gerçekleşti. Bu ülkeye dış satım yüzde 47 artarak 9,6 milyon dolara çıktı. İkinci Almanya’ya 12 milyon 968 bin dolarlık 2 tekerlekli araç satıldı. Bu iki ülkeye ihracat toplam dış satımın yüzde 42’sini oluştururken, Yunanistan’a yapılan ihracat ise yüzde 92 arttı.