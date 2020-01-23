Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son bir buçuk senede yaşanan istikrarsız iklim, farklı ataklar, kur saldırılarından sonra Türkiye’nin önünde çok olumlu bir süreç bulunduğunu söyledi. Geçen yıl Davos’taki görüşmelerde ne kadar söylem varsa birçoğu ile ilgili olumlu görüş aldıklarını söyleyen Bakan Albayrak “Bu hafta başında yıl değerlendirme toplantısında da ifade ettim. Türkiye özellikle ağustostan bugüne kadar, diğerlerine göre getiri anlamında çok daha fazla öne çıktı. Türk varlıklarına güvenenlerin ciddi anlamda kazandığı bir süreç. Tabii yabancı yatırımcının dikkatinden kesinlikle kaçmıyor. Gayet olumlu geçiyor özetlersek” dedi.

Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu toplantılarının 50. yıl olması sebebiyle biraz daha önemli olduğunu söyleyen Bakan Albayrak “Dün akşam itibarıyla geleneksel yemeğe katıldık. Dünyanın dört bir yanından liderler, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldik, geleceğiz. Türkiye’nin gündemi açısından önemli görüşmeler yürütüyoruz. Görüşmelerde gördük ki, geçen yıla göre Türkiye’ye bakış çok daha olumlu ve pozitif” ifadesini kullandı.



SAĞLIKTAN ENERJİYE

2020’nin daha sakin geçeceğini, küresel büyüme tahminlerine dair beklentilerin daha olumlu olduğu bir yıl olduğunu hatırlatan Albayrak “Bu olumlu bir gelişme. Tabii ki küresel istikrardan yana olduk. Bu yıl ki Davos’un ana gündemi büyüme, çevreden sonra. Ertelenen yatırımların hayata geçtiği bir yıl olacak. Sağlık sektöründen enerjiye, otomotive kadar birçok sektörde bizim özelimizde de görüşmeler yaptığımız 2020 yılının direkt yatırımlar açısından önemli bir yıl olacağını görüyoruz. İnşallah çok daha güzel bir 2020 yılı bizi bekliyor.



En büyük finansçılar Türkiye’yi görüşüyor

Albayrak “Biraz önce girdim, uluslararası alanda dünyanın en büyük markalarının yöneticileri oradaydı. Roubini de oradaydı. Gerek Türkiye varlık fonumuzla gerekse yatırım ajansımızla, görüşüyorlar. Arkadaşlar, finans merkezi noktasında ciddi talep olduğunu söyledi. Büyük bir değişimin başlangıç yılındayız” dedi.



TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN

Birçok ülke ve firmanın randevu talepleri var

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye’de yatırım yapmayı düşünen dünya çapındaki bazı firmalardan randevu talepleri olduğunu söyledi. General Electric’in zaten yatırımı bulunduğunu, onlardan talep geldiğini söyleyen Pekcan “P ve Alibaba’nın da görüşme talepleri var” ifadesini kullandı. Davos’ta Güney Kore, Malezya, Endonezya, Meksika ekonomi bakanları ve Pakistan uluslararası anlaşmalardan sorumlu Başbakan Danışmanı ile görüşeceğini dile getiren Pekcan “Türkiye, ticaret savaşlarının olduğu bu dönemi çok iyi değerlendirdi. İş dünyamızın ne kadar dinamik olduğunu da biz burada görmüş olduk. Türkiye’de mevcut uluslararası yatırımcılarımız var. Bunlar Türkiye’deki potansiyeli bildikleri için yeni yeni yatırımlara giriyorlar. Aynı zamanda Türkiye’nin elçisi oluyorlar” dedi. ABD ile ek vergileri tek taraflı kaldırmayacaklarını ifade eden Pekcan “ABD’nin vergileri katlamasından sonra tütünden otomotive, ceviz ve bademe kadar ek vergi getirdik. Tek taraflı kaldırmayız” dedi.



WEF GENEL MÜDÜRÜ SÖNMEZ:

Türkiye daha cazip olacak

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Genel Müdürü Murat Sönmez, Türkiye’nin ticari anlaşmalarla güçlenen stratejik konumunun önümüzdeki yıllarda ülkeyi daha cazip hâle getireceğini söyledi. Sönmez “Bu, ülke için büyük fırsattır. Eğer Sanayi 4.0 doğru şekilde uygulanırsa Türkiye’nin potansiyeli de daha büyük olacaktır” görüşünü paylaştı.



MB BAŞKANINDAN AÇIKLAMA:

Tek hane çok yakında

Davos’ta bulunan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyon ve para politikasında ince ayar dönemine girildiğini söyledi ve “Enflasyon beklentilerindeki iyileşme bize bu adımları ölçülü atma imkânı verdi. Bundan sonra adımlar gelen verilere dayalı olacak” dedi. Uysal, yılın ortasından itibaren enflasyonda tek hanenin görülebileceğini söyledi.