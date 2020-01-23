Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damat, Tween, D’S Damat gibi markaların sahibi Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 2019’u faiz indirimlerinin etkisiyle hedeflerinin üzerinde kapattıklarını söyledi. Kredi faiz oranlarının düşmesinin sektörü olumlu etkilediğini ifade eden ve bu anlamda 2023 yılına kadar da Türk markaların yurtdışında büyüme kaydedeceğini söyleyen Orakçıoğlu “Biz gücümüzü kendi fabrikalarımızdaki üretimimizden alıyoruz. O yüzden de 2020 Mart ayında faaliyete geçecek üçüncü fabrikamızı yapıyoruz. Burada ki en önemli etkenlerden bir tanesi de faizlerin düşmesi çünkü faizler yüzde 40’lar ve 35’ler seviyesinde iken bu yatırımları yapmak mümkün değildi. Kapasitemizi yüzde 40 oranında arttıracak bir yatırım ve en az 300-350 kişilik sadece üretim kısmında ek bir istihdam oluşturacak. Bunun bizim yurt dışı büyümemizde ve mağazalarımızın sayısının artmasına da katkısı olacak” değerlendirmesinde bulundu.



TÜRKLERİN MAĞAZASI 10 BİNİ AŞAR

“2023 yılında dünya Türk markalarını konuşacak” diyen Orakçıoğlu, şöyle konuştu: Yaklaşık olarak Türk markalarının 4 binin üzerinde mağazası varsa 2023’te bu rakamlar 10 binlerin üzerine gelecek. Gerek yurt dışında gerekse yurtiçinde hedeflediğimiz mağazalarımızı açtık ve çok yoğun bir şekilde çalışarak 2019’u güzel bir final ile bitirdik. Satışlarda da büyümede de hedeflere uygun olarak ilerledik hatta biraz bu hedeflerin üzerindeyiz. 2020 yılının da bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Önceden yurt dışında bir mağaza açmak bir başarı iken şimdi girdiğimiz pazarlarda ilk üçe girme hedeflerimiz var.



Biz podyuma, millîler maça hazırlanıyor

A Millî Futbol Takımı’nın moda sponsoru olduklarını hatırlatan Orakçıoğlu “Bu sponsorluk bizim için başka bir sorumluluk daha getiriyor. Çünkü ilk maçımız Roma’da. İtalya’da biz güçlü isek en iyisini yapacağımıza inanıyorum. Deyim yerinde ise millî takım maça biz de podyuma hazırlanıyoruz” dedi.



Yurt dışında 500 noktada

Yurt dışında 200’ün üzerinde mağazaları olduğunu anlatan Orakçıoğlu “Satış noktalarını da buna katarsak 500’ün üzerine çıkıyor. Yirmi dört saat yaşayan bir markayız. Çünkü gün bizim için Avustralya’da başlıyor Uzak Doğu’da, Orta Asya’da, Azerbaycan’da, Balkanlar ve Rusya’da devam ediyor. Dünya genelinde markaların yoğun olduğu İtalya, İspanya ve Almanya’da da çok yoğunuz” dedi.



İtalya’da beş yıldır %70 büyüyoruz

İtalya’da yüzde 70’in üzerinde büyüdüklerini belirten Süleyman Orakçıoğlu “Düşünün ki dünyanın en köklü en güçlü erkek markalarının olduğu bir ülkede siz son beş yılda yüzde 70 büyüme gösteriyorsunuz. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibime de çok teşekkür ediyorum. Tabii biz bu başarıların devamını sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.