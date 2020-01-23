Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin - Tarım ve Orman Bakanlığı, doğal afetlerden veya diğer sebeplerden dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşın yanında oldu. Bakanlık, kiminin yıkılan ahırını yeniden inşa ederken, kiminin de telef olan hayvanının yerine yenisi aldı. İşte o yardımlar:



YENİDEN ÇEYİZ DÜZÜLDÜ

Düzce’de yıllarca biriktirdiği parayla aldığı çeyizi sel sularına kapılan Özge Dağgül’e Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sahip çıktı. Dağgül’e, düğünü için çeyiz alışverişi yaptırıldı.



ÇALINAN KAZLARIN YENİSİ ALINDI

Aksaray’da, yılbaşında satmak üzere beslediği hindileri çalındığı için gözyaşı döken 77 yaşındaki Fatik Sert’e, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yardım etti. İl Müdürlüğü yetkilileri, evinde ziyaret ettikleri yaşlı kadına hindi, kaz, tavuk ve horoz desteğinde bulundu. Yine, Adana’da koyunları çalınan 59 yaşındaki Ayşe Akgül’ün de mağduriyeti giderildi.



600 METREKARELİK AĞIL YAPILDI

Van’ın Çatak ilçesinde de, çöken ağıldaki 389 küçükbaşı telef olan 22 yaşındaki Şehriban Şipal, devletin ve yardımseverlerin desteğiyle yeniden sürü sahibi oldu. Şipal’e, imece usulüyle toplanan 200 küçükbaş hediye edildi. Ayrıca 600 metrekarelik ahır yapıldı. Çanakkale’de de, yıldırım düşmesi sonucu hayvanları telef olan aileye buzağılarıyla beraber 3 sığır temin edildi.



BOBO VE YOGİ DE YARDIMDAN NASİBİNİ ALDI

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların yanı sıra hayvanlara da sahip çıktı. Geçtiğimiz aylarda Yogi adlı yavru ayı yeniden sağlığına kavuşturulurken, son olarak Mersin’de katarakt nedeniyle görme yetisi kaybolan Bobo’nun tedavisine başlandı.



SABİHA NİNE’NİN GÖZYAŞLARI SİLİNDİ

Denizli’de ineği uçurumdan düşerek telef olan 70 yaşındaki Sabiha Özel’in, ineğinin arkasından döktüğü gözyaşlarına kayıtsız kalınmadı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla, Sabiha Nine’ye buzağılı yeni bir inek alındı.